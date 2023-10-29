Усик и Фьюри не проведут бой в декабре 2023 года

Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Тайсона Фьюри, сообщил о неготовности британца подраться с украинцем Александром Усиком. Его слова передает Boxing Social.

«Нет, мы не будем назначать на 23 декабря поединок с Усиком, Тайсон не будет готов выйти на ринг. Сегодня у него был очень-очень тяжелый бой. Ему понадобится время, чтобы восстановиться. Когда он вернется к тренировкам, останется пять или шесть недель до боя с Усиком. Так что в декабре этого не произойдет», — сказал Уоррен.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии.

Ранее Усик выбрал соперника из ММА.