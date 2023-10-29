В США объяснили неудачную игру Овечкина на старте сезона в НХЛ

Американский журналист The Score Джон Матиш считает, что необходимо снизить ожидания от результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В расцвете сил Овечкин был чудом природы. Машиной для забивания голов.

У Овечкина есть все эти качества… но похуже. Он немного медленнее, немного менее точен в бросках, немного менее физичен и немного менее энергичен — что нормально для 38-летнего игрока. Дни, когда он забивал 60, а возможно, и 50 голов, похоже, прошли. Но 40 шайб? Выполнимо», — написал Матиш.

28 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету россиянина две заброшенных шайбы и четыре ассиста. Его команда одержала всего три победы в семи матчах.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкина сравнили со старым двигателем.