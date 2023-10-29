Алиев стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования у мужчин. Победителем стал Дмитрий Алиев, набравший 260,07 балла. Серебро досталось Дмитрию Самарину (256,99). Тройку призеров замкнул Петр Гуменник (242,77).

После короткой программы Алиев также был лидером соревнований, а вот Петр Гуменник шел всего лишь восьмым.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, в том же году он выиграл чемпионат России.

29 октября свои произвольные программы продемонстрируют девушки. После короткой программы лидирует Мария Агаева.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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