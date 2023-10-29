Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алиев стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию

Алиев победил на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

На третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске завершились соревнования у мужчин. Победителем стал Дмитрий Алиев, набравший 260,07 балла. Серебро досталось Дмитрию Самарину (256,99). Тройку призеров замкнул Петр Гуменник (242,77).

После короткой программы Алиев также был лидером соревнований, а вот Петр Гуменник шел всего лишь восьмым.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года, в том же году он выиграл чемпионат России.

29 октября свои произвольные программы продемонстрируют девушки. После короткой программы лидирует Мария Агаева.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Тарасова объяснила провал ученицы Тутберидзе на этапе Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий