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В Колумбии похитили родителей игрока «Ливерпуля»

В Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса

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Imago/Darren Staples/Global Look Press

На севере Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса. Об этом сообщает генеральная прокуратура страны в своих социальных сетях.

«Генеральной прокуратуре стало известно о похищении родителей колумбийского игрока Луиса Диаса, в районе Барранкас в Ла-Гуахире, после чего специализированная группа прокуроров, сотрудников службы технического следствия и следователей полицейской и военной объединенной группы по борьбе с похищениями принимают срочные меры по установлению местонахождения этих людей, установлению обстоятельств и поиску виновных», — сказано в сообщении.

Как сообщают колумбийские СМИ, родители футболиста были похищены на заправке.

Луис Диас перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года из «Порту». Ранее он также выступал у себя на родине.

В текущем сезоне Диас провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) девять матчей, отметившись двумя забитыми мячами. «Ливерпуль», набрав 20 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице.

29 октября подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Ноттингем Форест».

Ранее бывший тренер «Торпедо» выложил фото с игроком «Реала» Беллингемом.

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