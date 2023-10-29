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Бывший тренер «Торпедо» выложил фото с игроком «Реала» Беллингемом

Экс-тренер «Торпедо» Клотет сфотографировался со звездой «Реала» Беллингемом

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pepclotet/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет в своих социальных сетях опубликовал фотографию с полузащитником мадридского «Реала» Джудом Беллингемом.

«Какая радость, снова видеть тебя на поле и видеть, какой ты игрок», — подписал фото Клотет.

Жозеп Клотет начал тренерскую карьеру в Каталонии, в течение двух лет он возглавлял местный клуб «Корнелья». Позже он тренировал молодежную команду и дубль «Эспаньола», а затем отправился за границу. Он успел также поработать в Швеции, в Норвегии, в Англии и Италии. Последними его клубами были итальянские «Брешиа» и СПАЛ. Он стал первым иностранным главным тренером в истории «Торпедо». Под его руководством московский клуб не смог сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2022/23. По ходу этого сезона испанский специалист покинул команду после двух поражений в Первой лиге.

28 октября «Реал» обыграл «Барселону» в матче чемпионата Испании со счетом 2:1. Дублем отметился Беллингем. За каталонцев отличился Илкай Гюндоган.

Ранее Беллингем высмеял «Барселону» после победы в эль-класико.

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