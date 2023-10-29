Радимов назвал двух лучших нападающих РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что, наряду с Матео Кассьеррой, это лучший нападающий чемпионата на данный момент. Для «Краснодара» это вообще определяющий футболист, потому что он может принять, может забить, он техничен, у него удар с двух ног. Он психологически очень хорошо держит. Помните матч, когда он «Ростову» забил победный? Думаю, что он стоит своих денег и оправдал их давно. Это ключевая фигура в составе «Краснодара», — сказал Радимов.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. До перехода в российский клуб нападающий играл в Германии за «Герту», «Кельн» и «Майнц 05».

В текущем сезоне колумбийский форвард провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Кордоба в списке лучших бомбардиров сезона уступает только Матео Кассьерре, у которого 10 голов.

29 октября «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Ранее Быстров назвал форварда «Спартака» «инвалидом».