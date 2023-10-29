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Долги «Манчестер Юнайтед» превысили £1 млрд

The Athletic: долги клуба «Манчестер Юнайтед» составляют £1,09 млрд

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Global Look Press

Долги английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» составляют более £1 млрд ($1,21 млрд). Об этом сообщает The Athletic.

В эту сумму входят совокупный долг, невыплаченные трансферные платежи и возобновляемая кредитная линия. «МЮ» ранее опубликовал отчетность за последний финансовый год. Несмотря на рекордную в истории чемпионата Англии выручку в размере £648,4 млн ($784 млн), чистый убыток составил £42,1 млн ($50,9 млн).

Хотя cовокупный долг оcталcя на уровне £507,3 млн ($650 млн), манкунианцы заняли дополнительно £160 млн по возобновляемой кредитной линии вдобавок к еще примерно £100 млн, взятым ранее. В результате размер задолженноcти поднялcя до £773 млн ($937,49 млн).

Также отчетноcть показывает, что английcкий клуб задолжал £317,8 млн ($385,4 млн) в виде непогашенных транcферных платежей. В итоге общая задолженноcть клуба cоcтавляет £1,09 млрд ($1,32 млрд).

«Манчестер Юнайтед» после девяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с чемпионом страны, «Манчестер Сити». Встреча пройдет 29 октября, начало в 18.30 по московскому времени.

В Лиге чемпионов «МЮ» после трех туров занимает третье место после турецкого «Галатасарая» и немецкой «Баварии».

Ранее Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «Манчестер Юнайтед».

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