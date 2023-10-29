Червиченко выделил одного игрока «Спартака» после поражения от «Факела»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что игроки красно-белых отбывали номер в матче с воронежским «Факелом» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Никаких перспектив у «Спартака» не вижу в этом сезоне, если только акцент сделают на Кубке России. Чемпионат можно забыть, игры нет и единой команды тоже. Пока что все в негативном тоне идет. Думаю, что Абаскаля до зимы оставят, если только он сам не уйдет. Но не в нем дело, не он же газон косил сегодня. Только Пруцев сегодня пытался вперед идти, остальные отбывали номер», — заявил Червиченко.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

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