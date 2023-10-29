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Губерниев высмеял футболиста Соболева за отказ от общения с прессой

Комментатор Губерниев пошутил, что Соболев должен перейти в «Барселону»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Metaratings.ru поделился мнением об отказе форварда московского «Спартака» Александра Соболева от общения с прессой.

«Думаю, что он должен завтра будет уехать в «Манчеcтер Cити» либо в «Барcелону» или, на худой конец, в Cаудовcкую Аравию к Роналду и к Меccи в CША. Когда человек являетcя подлинной звездой и не cегодня-завтра уедет в cерьезную команду за огромные деньги, он cпокойно, на выдохе, имеет вот это право объявить преccе бойкот.

Посмотрите, какая карьера прекрасная у человека? Вчера его из команды отстраняют, он на завтраки не ходит, теперь он обвиняет во всем журналистов. Здесь в любом случае он футболистище, игрочище, мастерюга, ждем появления его в ближайшем будущем в серьезной европейской команде.

Другого объяснения у меня нет, не с ума же он сошел, правда? Здесь однозначно — он футболист такого уровня, что его приглашает гранд. Поэтому я могу только за него порадоваться. И он уже сможет спокойно общаться с иностранной прессой, с изданиями. Что ему какие-то простые российские журналисты?» — заявил телеведущий.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме.

28 октября «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ. Соболев провел на поле все 90 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Титов заявил, что «Спартаку» и Копперфилд не поможет.

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