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Тарасова объяснила провал ученицы Тутберидзе на этапе Гран-при

Тренер Тарасова заявила, что сейчас фигуристка Хромых восстанавливается

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление ученицы Этери Тутберидзе Майи Хромых в короткой программе этапа Гран-при в Красноярске, где она заняла восьмое место. Своим мнением она поделилась с «Советским спортом».

«Она упала. У нее первый старт после длительной травмы, в первый раз выступала, упала, поэтому она и на 8-м месте оказалась. Сейчас она восстанавливается, нужно это понимать», — заявила Тарасова.

По итогам короткой программы в женском одиночном фигурном катании первое место заняла Мария Агаева из Москвы, набравшая 70,91 балла. Второй стала Анна Фролова из Санкт-Петербурга, в активе которой 70,75 балла. Тройку лидеров замыкает еще одна представительница Москвы Елизавета Куликова с результатом 68,18 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Тарасова назвала себя фанаткой российского фигуриста.

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