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В РФС заявили, что Карпина сложно к чему-либо принудить

Вице-президент РФС Соловьев заявил об отсутствии оснований не доверять Карпину

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о ситуации с критикой в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Мое общение с Карпиным говорит о том, что его сложно к чему-либо принудить или заставить. Если он тренирует национальную команду, значит, видит необходимость и мотивацию. Карпина надо поблагодарить за то, что при отсутствии турнирных задач он продолжает заниматься командой. В РФС нет оснований не доверять ему», — заявил Соловьев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Национальная команда под руководством Карпина вышла в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие из-за отстранения. Также россияне пропустят Евро-2024, так как не принимают участие в отборе.

Ранее «Ростов» Карпина обыграл «Локомотив».

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