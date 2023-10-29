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Овечкина назвали самым страшным хоккеистом современной НХЛ

Журналист Голд назвал Овечкина самым страшным игроком в современной НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

Обозреватель Daily Faceoff Майк Голд назвал самого страшного хоккеиста в современной Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на Daily Faceoff.

«Назову Алекса Овечкина. Он огромен и может сокрушить тебя разными способами. Ови никогда не уклонялся от применения мощных силовых приемов, и, хотя он не очень хороший боец, его бросок может оставить еще больший синяк, чем один из его кулаков. Я бы не хотел переходить ему дорогу», — заявил Голд.

Стоит отметить, что в категории «самый страшный игрок в истории НХЛ» журналист назвал канадца Джерома Игинлу.

В ночь на 28 октября по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов со счетом 3:2. Овечкин отметился результативной передачей.

«Вашингтон» набрал семь очков в семи матчах и ушел с последнего места в таблице Восточной конференции, поднявшись на 12-ю строчку. «Миннесота» (8 очков) идет седьмой на Западе.

Ранее Овечкин обошел легендарного хоккеиста по очкам в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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