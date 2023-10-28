Тренер «Миннесоты» назвал ужасной игру звена Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон раскритиковал тройку российского форварда Кирилла Капризова за выступление в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз» (2:6). Слова Эвасона передает The Athletic.

«В прошлом матче они были очень плохи. Хотя нет, они были ужасны. Вы могли бы спросить их, как они играли. Мы поговорили с ними, они понесли ответственность. Но я бы сказал, что вам придётся быть ответственными в каждом матче», — сказал Эвасон.

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел шесть матчей, отметившись двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Он входит в 10-ку лучших ассистентов лиги.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее Капризов заявил, что его переоценили, включив в рейтинг The Athletic.