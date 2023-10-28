Бывший игрок «Краснодара» оценил шансы команды в матче против ЦСКА в процентах

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко прокомментировал для «Газеты.Ru» предстоящий матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский ЦСКА примет его бывшую команду «Краснодар», отметив, что шансы соперников в этой игре будут равны.

«В каком бы ни был состоянии ЦСКА, он всегда может дать любой команде бой. Против него очень тяжело, все-таки Федотов хорошо анализирует соперников. Мы привыкли, что это где-то более оборонительная команда, но в ЦСКА все равно есть игроки опытные, из сборных, которые много что прошли. В таких играх очень важно, кто забьет первый мяч. Сейчас – 50 на 50. Что «Краснодар» может выиграть, подойдя в хорошей форме, что ЦСКА может преподнести сюрприз», — уверен Деменко.

«Краснодар» является лидером чемпионата России, набрав 28 очков после 12-ти матчей. В активе занимающего второе место и уже выигравшего свою встречу 13-го тура санкт-петербургского «Зенита» 26 баллов. ЦСКА располагается на шестом месте, имея 18 очков, но в случае победы разом обойдет столичные «Спартак» и «Локомотив».

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