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«Спартак» проиграл «Факелу» впервые за 23 года

«Факел» одержал победу над «Спартаком» впервые с августа 2000 года

Воронежский «Факел» одержал победу над «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Это первая победа «Факела» над «Спартаком» за 23 года. В последний раз воронежцы обыгрывали красно-белых 5 августа 2000 года. Тогда «Факел» выиграл со счетом 1:0. Отличился Юрий Шуканов. Всего команды встречались между собой 18 раз. 12 раз победу одерживал «Спартак». На счету «Факела» два выигрыша. Четыре встречи завершились вничью.

Игра 13-го тура РПЛ прошла 28 октября на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее экс-футболист Андрей Аршавин оценил отказ форварда «Спартака» Александра Соболева от общения с прессой.

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