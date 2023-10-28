Рублев не смог выйти в финал турнира в Вене, где сыграет Медведев

В австрийской Вене прошел матч 1/2 финала теннисного турнира ATP-500 между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнерой. Встреча завершилась победой представителя Италии со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 50 минут.

Рублев сделал четыре эйса и допустил две двойные ошибки. Синнера сделал 10 эйсов и допустил четыре двойных ошибки.

В рейтинге ATP Рублев располагается на пятой позиции, набрав 4 765 очков. Зверев 10-й (3 460 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

В финале Синерра сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который в другом полуфинале обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Матч закончился победой Медведева со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 1 час 45 минут.

Даниил пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. Греческий теннисист сделал шесть эйсов, две двойные ошибки и три раза не реализовал брейк-пойнта.

Ранее Рублев раскрыл секрет победы в матче против Александра Зверева на турнире в Вене.