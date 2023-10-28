Генеральный директор «Факела» назвал Абаскаля слабым человеком

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после победы над «Спартаком» прокомментировал слова наставника московской команды Гильермо Абаскаля, который раскритиковал качество поля в Воронеже. Слова Асхабадзе передает «Спорт-Экспресс».

«Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может! «Факел» не тренируется на этом поле! Никогда! Мы бережем это поле, понимаем специфику, ждем новый стадион», — сказал Асхабадзе.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Факелу» впервые за 23 года.