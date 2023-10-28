«Реал» одержал волевую победу над «Барселоной»

На стадионе «Олимпикко» в Барселоне завершился матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимала мадридский «Реал». Встреча завершилась победой мадридской команды со счетом 2:1.

На шестой минуте матче счет открыл полузащитник каталонской команды Илкай Гюндоган. На 69-й минуте счет сравнял хавбек «сливочных» Джуд Беллингем. В добавленное ко второму тайму время Беллингем оформил дубль и принес своей команде победу в матче.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 28 очков. «Барселона» замыкает тройку лучших, набрав 24 балла. На втором месте находится заработавшая 28 очков «Жирона».

4 ноября «Барселона» сыграет с «Реал Сосьедад». 5 ноября «Реал» на своем поле примет «Райо Вальекано».

Ранее «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Локомотив».