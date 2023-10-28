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Экс-игрок сборной России рассказал, кто должен стать главным тренером «Спартака»

Экс-футболист Ковтун заявил, что «Спартак» должен возглавить российский тренер

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун заявил, что следующим главным тренером красно-белых должен быть отечественный специалист. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с футболистами. Команда начинает проседать именно из-за отношений игрок – тренер. Не могу сказать, что Абаскаль потерял контроль над командой, но нет той связи и взаимопонимания, как в начале.

Кто должен быть следующим тренером «Спартака»? Кто-то из российских специалистов и желательно причастных к клубу», — заявил экс-футболист.

Нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил клуб перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) спартаковцы делят четвертое место в турнирной таблице со столичным «Локомотивом» (по 20 очков). В ближайшем туре «Спартак» в гостях сыграет с воронежским «Факелом» (28 октября).

Ранее были названы главные достижения Абаскаля в «Спартаке».

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