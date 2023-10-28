Боксер Фьюри высмеял совместное фото с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри иронично отреагировал на встречу со своим будущим соперником, украинцем Александром Усиком, в Эр-Рияде. Об этом сообщает Sport24.

Усик прибыл в столицу Саудовской Аравии, чтобы посмотреть бой британца против камерунца Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября. Во время встречи Фьюри и Усик сделали несколько совместных фотографий. «Он надел высокие каблуки! Надел высокие каблуки. Я надеру ему задницу», — кричал Фьюри, когда фотокорреспонденты делали снимки.

Усик и Фьюри должны подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Фьюри — чемпион мира по версии WBC.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — Дюбуа не успел подняться до счета судьи. Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

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