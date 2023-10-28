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Дацик о реванше с Емельяненко: выйти и проиграть неохота

Дацик о повторном бое с Емельяненко: мне реванш не нужен

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что ему не нужен реванш с Александром Емельяненко, передает Sport24.

«Мне реванш не нужен, он нужен Александру. Я подготовлюсь, если уведомят за пару месяцев до боя. Потому что выйти и проиграть неохота. Емельяненко все равно профессионал. Опыт не пропьешь, и удар тяжелый», — сказал Дацик.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В настоящее время Емельяненко проходит курс лечения от алкоголизма в реабилитационном центре, расположенном в Ингушетии.

Спортсмены встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13 секунде поединка.

Ранее боец Вячеслав Василевский высказался о состоянии здоровья Александра Емельяненко.

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