Стало известно прозвище Кварацхелии в «Наполи»

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, что хавбека клуба Хвичу Кварацхелию называют в команде волшебником, передает AS.

«Я его очень люблю. У нас прекрасные отношения, он очень хороший человек. Мы называем его волшебником», — сказал Осимхен.

Экс-игрок «Рубина» Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с нападающим.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержало победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.

В текущем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» в Серии А восемь матчей, забив три мяча.

В следующем матче чемпионата Италии «Наполи» сыграет на выезде с «Миланом». Встреча состоится 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ранее Кварацхелия рассказал о своей мечте.