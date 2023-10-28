Названа футбольная Мекка России

Бывший игрок воронежского «Факела» Андрей Гордеев поделился ожиданиями от матча 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», назвав Воронеж футбольной Меккой России, передает RT.

«Болельщики в Воронеже очень ждут этот матч. Это футбольный город, футбольная Мекка. Это знаковое событие для города. В такой игре, думаю, все проблемы воронежцев отойдут на второй план», — сказал Гордеев.

Игра пройдет 28 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 12 туров «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, имея в активе 20 очков. «Факел» располагается на 13 строчке, имея в активе 12 баллов.

«Краснодар» набрал 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», в активе которого 23 балла. Замыкает тройку лидеров самарские «Крылья Советов», набравшие 21 очко.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес не поехал со «Спартаком» на матч против «Факела».