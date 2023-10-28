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Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА от «Сочи»

Тренер СКА Ротенберг о поражении от «Сочи»: соперник был намного свежее

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил поражение команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи», передает сайт клуба.

«Соперник был намного свежее после семи дней отдыха. Мы в это время летали, играли. Но это не является оправданием, мы сами проиграли. При всем уважении к «Сочи», мы сегодня проиграли сами себе», — сказал Ротенберг.

СКА проиграл со счетом 4:5. В составе победителей точными бросками отметились Кирилл Рассказов, Дмитрий Завгородний, Артур Тянулин, Михал Криштоф и Сергей Попов.

За СКА отличились Александр Никишин, Алекс Гальченюк, Михаил Пашнин и Захар Бардаков.

В следующем матче СКА сыграет с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится 31 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

«Сочи» сыграет 30 октября с московским «Динамо». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

СКА занимает седьмое место в Западной конференции, имея в активе 24 очка. «Сочи» располагается на шестом месте на Западе, имея в активе 25 баллов.

Ранее был назван матч КХЛ, который может собрать на трибунах больше 80 тысяч зрителей.

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Хоккей. КХЛ
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