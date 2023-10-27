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Чайковская: на прокатах «гения Малинина» в США было 483 зрителя

Тренер Чайковская удивилась полупустыми трибунами на этапе Skate America в США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская сравнила зрительский интерес на юниорском этапе «Гран-при России» в Красноярске с этапом серии «Гран-при» в США. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для спортсменов необходима публика. Они не могут играть в пустой зал. Нет отдачи, нет энергетического хода. Вот cидела публика, cтолько людей вчера было на юниорах, я была приятно этому удивлена. Не то что в CША, на Skate America, когда на cамых главных cоревнованиях у парней, где был один из гениев нашего времени, наш руccкий парень Илья Малинин, было вcего 483 человека!

Не то что раньше, когда я прилетала на Skate America. Я довольно часто туда летала. Нам, тренерам даже негде было сидеть. Нас сажали, бывало, на какие-то подставные стулья, потому что мест не было. Все продавали за полгода. А сейчас что? Пустые залы», — заявила Чайковская.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Трусова сравнила тренировки у Тутберидзе с соревнованиями.

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