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Российский хоккеист клуба НХЛ извинился перед фанатами

Игрок «Калгари» Задоров извинился перед фанатами за игру команды на старте НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский игрок «Калгари Флэймз» Никита Задоров извинился перед болельщиками за поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент‑Луис Блюз». Его слова приводит официальный сайт команды.

Встреча прошла в ночь на 27 октября на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы сейчас играем как… На нашу игру тяжело смотреть», — заявил 28‑летний хоккеист.

«Флэймз» набрали пять очков в восьми играх и занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

В текущем сезоне Задоров провел восемь матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности -7.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго Блэкхокс», «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрз».

Ранее Задоров раскритиковал своих одноклубников.

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