Российский хоккеист подрался и сделал ассист в дебютном матче в НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался с тафгаем «Монреал Канадиенс» Арбером Джекаем и сделал результативную передачу в своем дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча прошла на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Ник Судзуки, Майк Мэтисон, Шон Монахан и Коул Кофилд. У «Коламбуса» шайбы забросили Джек Рослович и Эмиль Бемстрем (дубль).

В начале первого периода Воронков провел силовой прием против Джекая, после чего канадец начал драку. Во втором периоде российский нападающий оформил ассист.

24 октября Воронков был вызван из Американской хоккейной лиги. Это решение было вызвано травмой лидера «синих жакетов» Патрика Лайне. За фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд» россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Воронков был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде. Хоккеист выступал за «Ак Барс» с 2018 по 2023 год. На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России.

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