Бывший тренер Месси назвал Роналду лучшим игроком мира

Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Галтье восхитился игрой нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче команд в азиатской Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит The Daily Star.

«Мало что можно сделать, когда против тебя играет Роналду. Он забил два красивых гола. У меня нет слов, чтобы описать этого игрока. Он делает нечто экстраординарное для 38-летнего футболиста. Он по-прежнему лучший игрок в мире», — заявил Галтье.

24 октября «Аль-Наср» обыграл «Аль-Духаиль» со счетом 4:3. Роналду оформил дубль.

После трех матчей групповой стадии азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» идет на первом месте (девять очков). «Аль-Духаиль» — третий (одно очко). В этом сезоне Роналду записал на свой счет уже три гола и две результативные передачи в трех матчах.

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

До «Аль-Духаиля» 57-летний Галтье возглавлял «Пари Сен-Жермен», в котором под его руководством выступали Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Ранее Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «Манчестер Юнайтед».