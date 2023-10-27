Малкин поднялся в списке бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое 41‑е место в списке лучших бомбардиров за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 27 октября «Пингвинз» с крупным счетом переиграли «Колорадо Эвеланш» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голы оформили Райлли Смит (дубль), Ларс Эллер и Сидни Кросби. Малкин отметился результативной передачей.

Для россиянина это 1238‑е очко за карьеру в НХЛ, по этому показателю он обошел трехкратного обладателя Кубка Стэнли американца Патрика Кейна (1237).

Всего в текущем сезоне 37‑летний Малкин набрал 9 (4+5) очков в семи матчах НХЛ. «Питтсбург» с семью очками располагается на 14-м месте в таблице Восточной конференции.

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Малкин в этот список включен не был. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Ранее российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ.