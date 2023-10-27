Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Эдмонтоном»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в канадском городе Эдмонтон, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Рейнджерс». Голами в этом поединке отметились Адам Фокс, Брэйден Шнайдер и Алекси Лафренье.

«Рейнджерс» одержали свою пятую победу в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ при двух поражениях. «Эдмонтон» проиграл уже шесть матчей, в сезоне «Ойлерз» только единожды смогли добиться положительного результата.

Российский нападающий победившей команды Артемий Панарин в этом поединке набрал два очка. Российский хоккеист дважды выступил в роли ассистента — на Фокса, открывшего счет в матче, и Лафренье, забросившего третью шайбу «Рейнджерс».

19 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги, выступающих в новом сезоне-2023/2024. Панарин оказался на 32-м месте в списке. Лучшим из россиян стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место.

Ранее российский хоккеист подрался с тафгаем в дебютном матче НХЛ.