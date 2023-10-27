Глава РФС: нет ничего плохого в том, что наши судьи будут работать на матчах Роналду

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что арбитры из Саудовской Аравии могут начать работу на матчах российских команд в ближайшее время. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если наши судьи будут работать за рубежом, справедливо дать возможность практики судьям из других чемпионатов работать у нас. В частности, речь про Саудовскую Аравию. Если наши судьи получат возможность обслуживать матчи с участием Роналду, Бензема и других звезд, в этом нет ничего плохого», — заявил Дюков.

20 октября Telegram-канал «Шеф-поVAR» сообщил, что отечественные судьи в ближайшее время отправятся судить в Саудовскую Аравию, а местные арбитры, в свою очередь, будут обслуживать игры Российской премьер-лиги (РПЛ). Информацию о том, что судьи из Катара и Саудовской Аравии будут работать на матчах РПЛ, также сообщил председатель судейского корпуса РФС Павел Каманцев. По его словам, до конца 2023 года несколько арбитров из Ближнего Востока смогут отработать встречи РПЛ.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры с весны 2022 года также не работают на международных турнирах.

Клубы Саудовской Аравии массово подписывают звездных футболистов, которые ранее выступали в ведущих европейских чемпионатах. В саудовской лиге уже играют Криштиану Роналду, Неймар, Карим Бензема, Садьо Мане, Малком и ряд других известных футболистов.

Ранее ветеран ЦСКА разгневался от идеи РФС приглашать судей из Катара.