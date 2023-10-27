Овечкина призвали не дергать из-за рекорда Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной России Борис Михайлов выразил уверенность, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Все ждут, а это влияет на психологию. Но у Александра психология очень уверенного человека и спортсмена. Просто не надо его дергать.

Возраст может стать преградой? Не смотрите на возраст в паспорте. Смотрите на то, как он играет и что делает. Еще два года он спокойно отыграет. Александр — великий спортсмен», — заявил Михайлов.

В ночь на 26 октября «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:4, Овечкин забросил шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота. Впервые за шесть игр с начала сезона «Кэпиталз» победили в основное время. Эта шайба стала для Овечкина 824-й за карьеру, он на 70 голов отстает от снайперского рекорда Гретцки. Всего в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин оформил два гола.

Ранее был назван сезон, в котором Овечкин побьет рекорд Гретцки.