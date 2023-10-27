Экс-защитник «Торпедо» рассказал о запрете на улыбки в команде

Бывший защитник «Торпедо» Илья Кутепов вспомнил, как из состава московской команды по инициативе главного тренера Жозепа Клотета было выведено несколько игроков, а также назвал причину этого решения специалиста. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Клотет отстранил Кутепова и Равиля Нетфуллина от тренировок с командой. Также специалист выгнал с тренировки Юрия Журавлева из-за улыбки.

«Мы подошли к полю, я позвонил Ярославу Олеговичу [Савину], президенту. Предложил ему обсудить эту ситуацию. У ребят началась тренировка, мы стоим и разговариваем с Савиным. Проходит пять минут, к нам присоединяется Юра Журавлев. Мы не понимаем — спрашиваем, что произошло. Юра отвечает: «Выгнал меня. Говорит, что я улыбаюсь», — рассказал Кутепов.

В минувшем сезоне по инициативе главного тренера черно-белых команду покинули и Кутепов, и Журавлев, и Нетфуллин. В нынешнем розыгрыше Первой лиги от работы с командой был отстранен 18-летний полузащитник Руслан Червяков, который перешел в клуб в августе и провел два матча.

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