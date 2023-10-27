Месси лишился шансов стать самым ценным игроком в МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не вошел в финальную тройку номинантов на приз самому ценному игроку МЛС. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Лиги.

На победу претендуют Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).

Однако форвард может выиграть приз лучшему новичку Лиги. Вместе с ним на победу в номинации претендуют Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»).

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее стало известно, за что Лионель Месси может получить «Золотой мяч».