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Глава РФС не сумел одним словом оценить положение российского футбола

Глава РФС Дюков не смог лаконично оценить положение российского футбола

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что не может кратко охарактеризовать нынешнее положение российского футбола. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одним словом — точно не смогу. Я не такой мастер лаконичности. Прекрасно понимаю, что для всех важны официальные международные матчи как клубов, так и сборных. При этом мы отдаем себе отчет, что это важная, но не самая большая часть нашего футбола», — сказал Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. При этом и клубы, и сборная России проводят игры с иностранными соперниками, поединки носят товарищеский характер.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее Дюков рассказал, что ему не понятно, как клубы из Белоруссии могут интегрироваться в чемпионат России по футболу.

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