Глава РФС не сумел одним словом оценить положение российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что не может кратко охарактеризовать нынешнее положение российского футбола. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Одним словом — точно не смогу. Я не такой мастер лаконичности. Прекрасно понимаю, что для всех важны официальные международные матчи как клубов, так и сборных. При этом мы отдаем себе отчет, что это важная, но не самая большая часть нашего футбола», — сказал Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. При этом и клубы, и сборная России проводят игры с иностранными соперниками, поединки носят товарищеский характер.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 8 октября издание The Independent сообщило, что УЕФА может пересмотреть данное решение, а 10-го числа об отмене решения было объявлено официально.

Ранее Дюков рассказал, что ему не понятно, как клубы из Белоруссии могут интегрироваться в чемпионат России по футболу.