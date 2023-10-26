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Отказ Майка Тайсона от боя с Федором Емельяненко назвали хорошей новостью

Боец Дрозд назвал хорошей новостью отказ Тайсона от боя с Федором Емельяненко

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Global Look Press

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился мнением о том, что легендарный боксер Майк Тайсон отказался от поединка с россиянином Федором Емельяненко. Слова Дрозда передает «Спорт-Экспресс».

«Мне не жалко. Эти ребята уже очень много сделали. Мне бы не очень хотелось, чтобы они друг друга били. Для меня это новость хорошая», — сказал Дрозд.

5 февраля этого года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

19 августа 2023 года Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с 2022 года.

Ранее боец Сергей Харитонов заявил, что одолеет Федора Емельяненко.

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