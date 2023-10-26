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В РФС заявили об искренних попытках УЕФА допустить Россию до турниров

Глава РФС Дюков: УЕФА искренне пытается допустить наших юниоров к турнирам

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предпринимает попытки возвращения юношеских сборных России на международные соревнования. Слова Дюкова передает РИА Новости.

«Что касается УЕФА, то они предпринимают попытки, направленные на то, чтобы допустить наши юношеские команды к участию в европейских соревнованиях. Они это делают искренне, здесь нет никакой имитации. Мы не можем быть удовлетворены теми результатами, которых мы достигли в решении этих вопросов в этом году», — сказал Дюков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Президент УЕФА Александр Чеферин объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 до международных стартов 26 сентября. 10 октября это решение было отменено.

Ранее РФС назвал вбросами сообщения об отмене решения УЕФА по допуску России.

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