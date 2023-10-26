Назван фактор, которого не хватает ЦСКА для успешных результатов

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков в преддверии матча команды с «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о проблемах красно-синих. В комментарии «Газете.Ru» он заявил о низкой результативности команды и объяснил, чем это обусловлено.

«Беда ЦСКА в том, что они забивают очень мало. У Чалова вроде сезон неплохой, он удачно выступает, показывает, что он может. Но забивают мало и практически в каждой игре пропускают. Значит, и в обороне что-то не так, как хотелось бы. Что касается реализации, моментов у них бывает немного, а когда они есть, игроки их разбазаривают.

ЦСКА будет готовиться к матчу серьезнейшим образом, и если результат будет для команды положительный, они должны дальше идти на подъеме. Но команде нужен агрессивный форвард, который мог бы забивать в каждой игре. Есть нападающие, которые нацелены на ворота и практически в каждом матче реализуют моменты — а у форварда всегда есть один-два момента за игру. Сейчас такого нападающего у ЦСКА нет», — убежден Новиков.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в Москве в воскресенье, 29 октября, и начнется в 19:30 по столичному времени. Соперников рассудит Кирилл Левников. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, армейцы идут на седьмой строчке, набрав 18 баллов.

Ранее была названа причина лидерства «Краснодара» в РПЛ.