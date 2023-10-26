«Зенит» назвали средней командой

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не считает легким для петербургского «Зенита» предстоящий матч с грозненским «Ахматом», который пройдет в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С приходом Мирослава Ромащенко неплохой отрезок провели грозненцы, сейчас немного спад наступил у команды. Все равно у них своеобразная команда, которая может выдать неприятный матч для «Зенита». «Зенит» пока не набрал свой полный ход. Последний матч они играли, и первый тайм был ни о чем. Как только самолюбие сыграло, они включили скорости и получили преимущество. Без добавки скоростей и эмоций «Зенит» на сегодняшний день — средняя команда. Но как только скорости включает, как только мяч начинает хорошо двигаться, сразу команда преображается», — заявил Масалитин.

Поединок состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 балла. «Ахмат» имеет в своем активе 12 баллов и идет на 12-й позиции.

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