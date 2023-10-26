Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Зенит» назвали средней командой

Экс-игрок Масалитин заявил, что «Зенит» пока не набрал полный ход

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не считает легким для петербургского «Зенита» предстоящий матч с грозненским «Ахматом», который пройдет в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С приходом Мирослава Ромащенко неплохой отрезок провели грозненцы, сейчас немного спад наступил у команды. Все равно у них своеобразная команда, которая может выдать неприятный матч для «Зенита». «Зенит» пока не набрал свой полный ход. Последний матч они играли, и первый тайм был ни о чем. Как только самолюбие сыграло, они включили скорости и получили преимущество. Без добавки скоростей и эмоций «Зенит» на сегодняшний день — средняя команда. Но как только скорости включает, как только мяч начинает хорошо двигаться, сразу команда преображается», — заявил Масалитин.

Поединок состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 балла. «Ахмат» имеет в своем активе 12 баллов и идет на 12-й позиции.

Ранее лидера «Зенита» назвали клоуном.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий