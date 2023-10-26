Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» в этом году

Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес вряд ли выйдет на поле в матчах своей команды до начала 2024 года. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

По его информации, защитник сине-бело-голубых продолжает восстанавливаться после травмы колена и пока не готов вернуться к тренировкам. Фернандес получил повреждение в начале матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (1:3), который состоялся 30 сентября.

33-летний бразилец перешел в «Зенит» летом этого года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2024 года.

Подопечные Сергея Семака после 12 туров РПЛ набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда в Санкт-Петербурге сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет 28 октября, начало в 19.00 по московскому времени.

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