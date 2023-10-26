Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» в этом году

Журналист Алейшо: Марио Фернандес вряд ли сыграет за «Зенит» в этом году

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» Марио Фернандес вряд ли выйдет на поле в матчах своей команды до начала 2024 года. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

По его информации, защитник сине-бело-голубых продолжает восстанавливаться после травмы колена и пока не готов вернуться к тренировкам. Фернандес получил повреждение в начале матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (1:3), который состоялся 30 сентября.

33-летний бразилец перешел в «Зенит» летом этого года. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2024 года.

Подопечные Сергея Семака после 12 туров РПЛ набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда в Санкт-Петербурге сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет 28 октября, начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее футболист «Зенита» вспомнил, как его отправили к психологу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий