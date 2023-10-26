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Экс-тренер сборной России объяснил тяжелый старт Овечкина в сезоне НХЛ

Тренер Плющев объяснил тяжелый старт Овечкина в сезоне НХЛ возрастом игрока

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о голах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в двух последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснил, почему лучший российский снайпер в истории лиги тяжело начал сезон и не набирал очков в первых матчах.

«Саша — опытный, но возрастной игрок, возрастные хоккеисты немного тяжелее вкатываются в сезон. Но его опыт и мастерство дают основания понимать, что никакой трагедии нет. Не знаю, насколько он сумеет приблизиться к Гретцки в этом сезоне, но, думаю, он обретет ту форму, которая будет помогать клубу и его имиджу в целом», — сказал Плющев.

Минувшей ночью «Вашингтон» в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:4, Овечкин забросил шестую шайбу своей команды, поразив пустые ворота. Впервые за шесть игр с начала сезона «Кэпиталз» победили в основное время. Эта шайба стала для Овечкина 824-й за карьеру, он на 70 голов отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Ранее экс-хоккеист Терещенко рассказал, что нужно Овечкину, чтобы улучшить результативность.

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