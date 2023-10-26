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Стало известно место сборной России в рейтинге ФИФА

Россия сохранила 39-е место в рейтинге ФИФА после матчей с Камеруном и Кенией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборная России по футболу осталась на 39-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе национальной команды 1497,63 балла. В октябре подопечные Валерия Карпина в Москве победили сборную Камеруна (1:0) и в Турции сыграли вничью с Кенией (2:2). Оба матча были учтены в рейтинге ФИФА.

Возглавляет рейтинг действующий чемпион мира — команда Аргентины (1861,29). На второй позиции идет Франция (1853,11), на третьей — Бразилия (1812,2). В первой десятке сборная Португалии (1739,83) поднялась на шестую строчку, испанцы (1725,97) — на восьмую, а хорваты (1711,88) опустились на десятое место.

23 октября «Матч ТВ» сообщил, что пять сборных готовы сыграть с Россией. Это Танзания, Занзибар, Сейшельские острова, Судан и Сенегал.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В 2023 года национальная команда провела пять товарищеских встреч.

Ранее в сборной Сенегала открестились от матча с Россией.

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