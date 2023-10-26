Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «Манчестер Юнайтед»

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории «Манчестер Юнайтед». Список представлен на официальном сайте издания.

Первое место занимает чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии сэр Бобби Чарльтон. На его счету 199 забитых мячей в 606 играх за «красных дьяволов».

На втором — обладатель «Золотого мяча» Джордж Бест — 143 гола в 360 матчах. На третьем — экс-игрок клуба Брайан Робсон, который был капитаном команды в течение 12 лет (1982-1994 гг.) — 69 голов в 339 матчах.

В десятку лучших не попал португальский нападающий Криштиану Роналду. За команду он провел 346 матчей и забил 145 мячей. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Топ-10 футболистов в истории «МЮ»:

1 место — Бобби Чарльтон (Англия);

2 место — Джордж Беcт (Северная Ирландия);

3 место — Брайан Робcон (Англия);

4 место — Эрик Кантона (Франция);

5 место — Дениc Лоу (Шотландия);

6 место — Уэйн Руни (Англия);

7 место — Райан Гиггз (Уэльс);

8 место — Дункан Эдвардc (Англия);

9 место — Петр Шмейхель (Дания);

10 место — Пол Cкоулз (Англия).

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