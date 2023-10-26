Бывший футболист сборной Украины Милевский находился в коме

Экс-игрок московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал, что бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский находился в коме, передает ua.tribuna.com.

«Да, Артем был в коме. Он поправляется, лечится. У него много доброжелателей, но и много таких, кто желает ему зла. Ему нужно перестроиться, забыть, что он был футболистом», — сказал Алиев.

25 сентября Алиев сообщил, что Милевский был госпитализирован из-за проблем с алкоголем.

Нападающий защищал цвета киевского «Динамо» с 2002 по 2013 год и трижды становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям за ленинградский «Тосно», брестское «Динамо» и украинский «Минай». Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. На его счету 50 матчей в составе сборной Украины.

За время карьеры Милевский неоднократно попадал в спортивные скандалы: подавляющая их часть была связана со склонностью футболиста к разгульному образу жизни.

Ранее стало известно, сколько президент киевского «Динамо» заплатил за лечение Милевского.