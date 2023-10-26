Мбаппе побил достижение легендарного Тьерри Анри в Лиге чемпионов

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал первым французом, которому удалось забить в восьми домашних матчах Лиги чемпионов подряд, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

По этому показателю Мбаппе обогнал Тьерри Анри, который отличился в семи домашних матчах подряд, выступая за английский «Арсенал» с марта 2001 по февраль 2002 года.

Мбаппе удалось отметиться забитым голом в домашнем матче против итальянского «Милана». «ПСЖ» победил со счетом 3:0. Француз забил на 32-й минуте. На 53-й минуте нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани забил второй мяч своей команды. На 89-й минуте игрок «ПСЖ» Ли Кан Ин довел счет до разгромного. Таким образом, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в активе шесть очков после трех проведенных матчей. «Милан» заработал лишь два балла и замыкает таблицу группы.

В следующем матче Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Милан» снова проведут очную встречу. Игра состоится 7 ноября в Италии.

Ранее «Ньюкасл» проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов.