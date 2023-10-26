Теннисист Медведев вышел во второй тур турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев одолел француза Артура Филса в матче первого круга турнира в Вене.

Встреча, которая длилась 1 час 16 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2.

В следующем круге Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым, который одолел итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4). В 1/4 финала победитель этой пары сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Медведев занимает третье место в рейтинге АТР и уже обеспечил себе попадание на Итоговый турнир года. В текущем сезоне на его счету пять титулов в одиночном разряде и финал на US Open, в котором он уступил Новаку Джоковичу. Рублев находится на пятой строчке рейтинга и тоже наверняка выступит на Итоговом. В 2023 году на его счету два одиночных титула, включая один «Мастерс».

В текущем сезоне Медведев восемь раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 4 октября российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира ATP-500, который проходил в Пекине.

8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6.

Ранее Медведев заявил об усталости.