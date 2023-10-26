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Тренера «Пари НН» охарактеризовали одним словом

Футболист «Пари НН» Трошечкин назвал тренера клуба Юрана харизматичным

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Александр Трошечкин описал характер тренера клуба Сергея Юрана, передает «Спорт-Экспресс».

«Харизматичный», — сказал Трошечкин.

Юран тренирует «Пари НН» с апреля 2023 года. После 12 туров чемпионата России нижегородский клуб набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» сыграет с «Сочи». Встреча пройдет 29 октября.

Юран выступал за киевское «Динамо» с 1988 по 1991 год. В составе клуба он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка. Затем нападающий поиграл за португальские «Бенфику» и «Порту», а в 1995 году перешел в «Спартак». Он провел за москвичей восемь матчей, а затем переехал в Англию к своей девушке и стал выступать за «Миллуолл». Также в его карьере были немецкие «Фортуна» и «Бохум». Последним клубом Юрана стал австрийский «Штурм».

Ранее футболист «Спартака» рассказал, есть ли в команде конфликты.

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