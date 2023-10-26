Российский футболист назвал страну бывшего СССР, где с ним отказывались говорить по-русски

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев рассказал, что в Латвии, где он в 2016 году выступал за «Ригу», с ним отказывались говорить по-русски, передает Sport24.

«Отношение, кстати, ко мне было нормальное, Но напрягало, что, когда приходишь в магазин, продавцы делают вид, что не понимают русского. Они просили говорить на английском. Хотя русский сами прекрасно знают», — сказал Сергеев.

Сергеев провел за «Ригу» семь матчей, забив один мяч. За «Зенит» Сергеев играет с 2022 года. Вместе с сине-бело-голубыми стал двукратным чемпионов России.

В прошлом туре «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов». В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. В начале второй половины игры счет открыл Вендел. За девять минут до финального свистка бразилец оформил дубль. В компенсированное время Андрей Мостовой довел счет до разгромного, но в последней атаке Роман Ежов отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 23 очка.

Ранее российский футболист «Зенита» заявил, что мечтает о Европе.