«Их горы не лучше наших»: в Госдуме рассказали, чем россиянам заменить горнолыжные курорты Европы

России есть чему поучиться у Европы в вопросе организации горнолыжных курортов, но достойные варианты для отдыха в стране уже есть. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он рассказал, что среди отечественных горных курортов выделяет Сочи, Архыз и алтайский Манжерок, а среди заграничных — курорты в Турции.

«Традиционно у нас любят европейские курорты, но сейчас мы понимаем, что по разным причинам Европа для большинства россиян недосягаема. На самом деле горы там ничем не лучше наших. Но если мы берем инфраструктуру: логистика, транспорт, отели, питание, сами горы, количество подъемников, подготовка трасс, снегообразование, атмосфера — в совокупности это дает свой эффект. Нам еще есть чему поучиться у европейцев, нам надо догонять, здесь ничего стыдного нет. Многие наши курорты уж сейчас приближаются — и сочинские курорты, и Архыз, и Манжерок. Из нового, где я сам попробовал — это Турция. Я там два года подряд был — и мне понравилось. В Турции горнолыжный вид спорта не самый популярный, но они стараются, они очень ориентированы на российского туриста. Летом мы все привыкли к их курортам, в зимних они только развиваются. Ну и, конечно же, не надо забывать, что есть Узбекистан, Казахстан, Грузия», — сказал Свищев.

Депутат отметил, что российские курорты, которые стоит посетить горнолыжникам, есть по всей стране.

«Конечно же Сахалин, курорт «Горный воздух». Совершенно замечательный, развивающийся курорт, его любят профессионалы, сноубордисты, горнолыжники. Шерегеш — любимый курорт сибиряков. Там очень крутой снег, свой микроклимат отличный. Один из моих любимых курортов. Манжерок — это Горный Алтай. Там очень перспективный курорт. К сожалению, не успели реализовать все задумки по самым протяженным трассам в России. Я слышал, что хотели 230 километров сделать, но — санкционная политика. Не успели построить. Но уже сейчас он очень крутой. Для людей, которые хотят увидеть что-то новое, это очень интересно. На Урале несколько курортов, они все очень востребованы и пользуются спросом у любителей зимних видов спорта. «Охта Парк» в Петербурге — очень красивый, модный, любимый питерскими горнолыжниками и сноубордистами курорт. Там мне очень нравится. А Москва — это, конечно, Воробьевы горы. Небольшой городской курорт. Сочи — Олимпиада, подняла статус этого горнолыжного курорта, теперь его знают во всем мире. Архыз мне нравится — это новая Мекка для горнолыжников, потому что там очень красивая природа, много хороших гостиниц. Ну и наши кавказские курорты: Домбай, Чегет, Эльбрус. Я думаю, для для россиян и гостей России очень много хороших мест, куда можно доехать», — заключил политик.

Ранее депутат Журова посоветовала не переедать для поддержания физической формы.