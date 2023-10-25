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Бывший футболист объяснил, почему на сборную России оказывают серьезное давление

Чемпион Медиалиги Курбанов: сборная России пока сыровата

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ФК «Титан»

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов, ныне являющийся главным тренером медийного футбольного клуба «Титан», выигравшего четвертый сезон Медиалиги, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что сборная России пока выглядит сырой, так как Валерий Карпин вызывает как можно больше разных футболистов и дает всем игровое время.

«Ну а что с Кенией сыграли со счетом 2:2, так это бывает. Сборная сыровата пока. Много игроков в обойме, нужно дать всем сыграть, почувствовать сборную, в этом плане с точки зрения результата это приносит минусы. Но Россия – страна требовательная, все за результат. Поэтому давление очень высокое», — считает Курбанов.

В октябре сборная России со счетом 1:0 обыграла в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина команду Камеруна, а затем на стадионе турецкого отеля разошлась миром с национальной сборной Кении – 2:2. Карпин оказался под огнем критики из-за выбора состава на второй матч. Кроме того, главного тренера сборной страны критикуют и за слишком большое число вызываемых в команду игроков.

Ранее экс-футболист Владимир Гранат заявил, что с нетерпением ждет дебют Захаряна в ЛЧ.

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